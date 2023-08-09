Подмосковье 09 августа 2023, 13:19 Лесничие помогли туристам завести машину у озера в Воскресенске Комитет лесного хозяйства Московской области

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Лесничие Виноградовского филиала «Мособллеса» вывели застрявших в лесу Воскресенска туристов. Об этом сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

«Наши специалисты на местах готовы прийти на помощь гражданам, оказавшимся в непростых ситуациях в лесу. Лесничие обладают опытом и умениями, а также владеют нужной техникой и приспособлениями», — рассказал Баженов.

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Группа заблудилась недалеко от озера Большой Дельфин. Они ждали подмоги несколько часов, так как в их машине сел аккумулятор. У проезжавших мимо водителей не нашлось проводов для его зарядки. Однако завести машину помогли лесничие.

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