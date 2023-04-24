Подмосковье 24 апреля 2023, 18:37 Лесничие Подмосковья убрали более 300 кубометров мусора на субботнике Комитет лесного хозяйства МО

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Лесничие Московской области присоединились к всероссийскому субботнику и убрали более 300 «кубов» мусора. Территории приводили в порядок более 1,2 тысячи сотрудников Комитета лесного хозяйства региона и его подведомственных учреждений.

Только на центральной площадке в сквере 50-летия СССР в Можайске 40 сотрудников Комлесхоза и лесничих Бородинского филиала «Мособллеса» собрали 50 кубометров прошлогодней листвы и мелкого бытового мусора. В рамках работ они также опилили сухие деревья.

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«Сохранение чистоты нашей природы — важная экологическая задача для всех нас. Чистый лес, чистый двор — это совсем не сложно, если каждый начнет с себя», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Ранее Андрей Воробьев призвал усилить пожарную безопасность в лесах. По его словам, «каждая минута имеет определяющее значение».

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