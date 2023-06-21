Подмосковье 21 июня 2023, 17:42 Лесничие Подмосковья провели свыше 1,2 тысячи экологических уроков для школьников с начала года Комитет лесного хозяйства Московской области

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Экологическому образованию школьников уделяют большое внимание в Подмосковье. Так, с начала года лесничие провели для ребят около 1,2 тысячи экоуроков, включающих теорию и практические занятия. Об этом сообщил курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Даже в летние каникулы ребята продолжают заниматься под руководством лесничих. С начала лета для школьников провели почти 60 занятий, запланировано еще 140.

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Отмечается, что в Подмосковье развивается движение школьных лесничеств. Сейчас в регионе действует 163 школьных лесничества, которые объединяют свыше трех тысяч юных натуралистов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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