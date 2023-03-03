03 марта 2023, 09:59
Лесничие Подмосковья получат дополнительные социальные гарантии
Профсоюз лесных специалистов подписал соглашение с Комлесхозом Подмосковья на 2023–2025 годы. По нему работники получат дополнительные нормы по оплате труда и социальные гарантии.
Как рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов, лесным специалистам на 5% увеличат доплату за работу в ночное время. Это 40% тарифной ставки.
Реклама
«Прописана обязанность работодателя по обеспечению бесплатным питанием работников лесопожарных формирований, непосредственно участвующих в тушении лесных пожаров», — добавил он.
Глава Комлесхоза Олег Баженов добавил, что документ также регламентирует режим рабочего времени и отдыха, условия содействия занятости и льготы. Соглашение позволит обеспечить баланс интересов сотрудников и работодателей и повысить эффективность деятельности учреждений.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Природа
Реклама
Реклама