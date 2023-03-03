Подмосковье 03 марта 2023, 09:59 Лесничие Подмосковья получат дополнительные социальные гарантии

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Профсоюз лесных специалистов подписал соглашение с Комлесхозом Подмосковья на 2023–2025 годы. По нему работники получат дополнительные нормы по оплате труда и социальные гарантии.

Как рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов, лесным специалистам на 5% увеличат доплату за работу в ночное время. Это 40% тарифной ставки.

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«Прописана обязанность работодателя по обеспечению бесплатным питанием работников лесопожарных формирований, непосредственно участвующих в тушении лесных пожаров», — добавил он.

Глава Комлесхоза Олег Баженов добавил, что документ также регламентирует режим рабочего времени и отдыха, условия содействия занятости и льготы. Соглашение позволит обеспечить баланс интересов сотрудников и работодателей и повысить эффективность деятельности учреждений.

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