Подмосковье 11 января 2023, 13:21 Лесничие из Волоколамска встретили европейскую косулю

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В лесничестве Волоколамска недалеко от деревни Харланиха-1 лесничие встретили косулю европейскую. Осторожное животное не дало себя сфотографировать вблизи.

«Предполагаем, что местом обитания этих грациозных животных стал лесной массив, расположенный на границе Московской и Тверской областей», — заявила старший участковый лесничий Теряевского участкового лесничества Волоколамского филиала «Мособллеса» Светлана Колесниченко.

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По ее словам, встреча с самым известным представителем семейства оленевых можно считать настоящим подарком в наступившем новом году.

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