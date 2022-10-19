Лесничие из Талдома помогли застрявшему водителю выбраться из колеи | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 19:49 Лесничие из Талдома помогли застрявшему водителю выбраться из колеи

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Во время патрулирования сотрудники лесной охраны обнаружили водителя в беде — его автомобиль застрял в колее. Дорогу размыло после дождя, и мужчина не смог самостоятельно выбраться.

Как рассказал старший участковый лесничий Алексей Андреев, такие ситуации происходят часто, особенно в дождливое время. На этот случай у сотрудников есть специальная экипировка.

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«Именно поэтому в лесном хозяйстве используются полноприводные и подготовленные для проезда по бездорожью автомашины. На непредвиденный случай у нас всегда в наличии длинный и прочный трос, ну и желание помочь попавшему в беду», — рассказал он.

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