Подмосковье 06 марта 2024, 23:47 Лесничие городского округа Воскресенск проверили состояние деревьев-долгожителей в парке усадьбы Кривякино Комитет лесного хозяйства Московской области

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Сотрудники Виноградовского лесничества проверили состояние деревьев-долгожителей в рамках всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Специалисты обследовали зеленых великанов, которые растут в парке усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск.

Как рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области, дуб черешчатый и лиственница внесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России в статусе «Памятник живой природы».

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Специалисты определили высоту и диаметр деревьев. Так, высота дуба достигает 22 метров, а диаметр равен 160 сантиметров, а высота лиственницы — 26 метров, а ее диаметр также 160 сантиметров.

Лесничие постоянно следят за состоянием деревьев-старожилов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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