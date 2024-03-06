06 марта 2024, 23:47
Лесничие городского округа Воскресенск проверили состояние деревьев-долгожителей в парке усадьбы Кривякино
Сотрудники Виноградовского лесничества проверили состояние деревьев-долгожителей в рамках всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Специалисты обследовали зеленых великанов, которые растут в парке усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск.
Как рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области, дуб черешчатый и лиственница внесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России в статусе «Памятник живой природы».
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Специалисты определили высоту и диаметр деревьев. Так, высота дуба достигает 22 метров, а диаметр равен 160 сантиметров, а высота лиственницы — 26 метров, а ее диаметр также 160 сантиметров.
Лесничие постоянно следят за состоянием деревьев-старожилов.
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Воскресенск
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