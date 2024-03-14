14 марта 2024, 14:17
Лесничие демонтировали незаконную рекламу в Дмитрове
Сотрудники Клинского лесничества регулярно проводят работы по выявлению и демонтажу незаконной рекламы в Дмитрове. Они также проводят разъяснительные беседы с населением и предупреждают об ответственности за подобное правонарушение.
Лесничие отметили, что рядом с СНТ «Спорт» и «Лесной», а также недалеко от деревни Медведково стали часто размещать незаконную рекламу на деревьях и столбах. Только за один рейд лесная охрана демонтировала восемь рекламных щитов.
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В Комлесхозе Московской области напоминают, что лесные насаждения и квартальные столбы не могут служить опорами для рекламы. За это предусмотрены штрафы: для граждан — до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Штрафы
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