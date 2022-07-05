Лесничества Подмосковья создали 19 чатов для общения с жителями в Telegram

В каждом лесничестве Подмосковья есть собственные чаты и каналы в мессенджере Telegram, в которых представители организаций общаются с местными жителями и оперативно готовы ответить на все их вопросы. В последнее время было создано еще 19 таких Telegram-каналов, что делает связь с лесничествами максимально быстрой и комфортной.

По мнению председателя комитета лесного хозяйства Московской области Олега Баженова, быть с жителями в диалоге, доступными и понятными — это и есть принцип открытой власти.

«Меняются запросы времени, площадки общения, трансформируемся и мы — переходим на новые форматы. Теперь каждое из 19 лесничеств Московской области есть в Telegram. Это удобно, практично и доступно», — рассказал Олег Баженов.

Кроме того, на каналах регулярно публикуется вся оперативная и важная информация. Например, о тех мероприятиях, которые пока только планируются или уже проводятся в Подмосковье. Жителям часто бывает очень важно знать, что происходит неподалеку от их домов. Теперь все данные можно на постоянной основе получать через мессенджеры.

Ранее стало известно, что комитет лесного хозяйства Подмосковья приглашал всех желающих принять участие в онлайн-вебинарах с лесничествами Московской области. Жители и гости региона смогли провести диалог, который проходил в формате прямых эфиров в социальных сетях. У людей была возможность больше узнать о своем лесничестве, получить советы от специалистов в области лесного хозяйства, послушать, как правильно беречь природу и особенно леса.