15 июня 2023, 11:14
Лесничества Подмосковья получили около 700 ранцевых огнетушителей
Лесничествам Подмосковья передали около 700 ранцевых огнетушителей по нацпроекту «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов». Об этом сообщили в Комлесхозе региона.
Подобные огнетушители используются в полевых условиях, их можно переносить на большие расстояния и самостоятельно заправлять в кратчайшие сроки. Отмечается, что ранцами пользуются не только сотрудники лесной охраны, но и силы лесопожарных формирований.
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«Переносные противопожарные ранцы применяются для оперативного тушения лесных пожаров, до прибытия пожарной техники и как помощь при тушении для проникновения в труднодоступные места, пролива погашенных очагов и тления», — заявил курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
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Лесные пожары
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