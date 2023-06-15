Подмосковье 15 июня 2023, 11:14 Лесничества Подмосковья получили около 700 ранцевых огнетушителей Комитет лесного хозяйства МО

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Лесничествам Подмосковья передали около 700 ранцевых огнетушителей по нацпроекту «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов». Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

Подобные огнетушители используются в полевых условиях, их можно переносить на большие расстояния и самостоятельно заправлять в кратчайшие сроки. Отмечается, что ранцами пользуются не только сотрудники лесной охраны, но и силы лесопожарных формирований.

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«Переносные противопожарные ранцы применяются для оперативного тушения лесных пожаров, до прибытия пожарной техники и как помощь при тушении для проникновения в труднодоступные места, пролива погашенных очагов и тления», — заявил курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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