Подмосковье 20 июня 2023, 01:30 Лесная земляника появилась в продаже на рынках Подмосковья Пресс-служба Комитета лесного хозяйства МО

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Лесная земляника появилась на прилавках рынков Подмосковья, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Московской области. Среди жителей региона спрос на ягоду стремительно растет с начала лета.

По словам курирующего Минсельхозпрод зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова, на текущий момент Подмосковье занимает первое место по количеству розничных рынков. Приобрести землянику и другие ягоды можно дистанционно с помощью мобильных приложений.

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На территории региона работает 131 рынок, где расположены более 16,5 тысяч торговых точек. Оформленные современными витринами и по дизайнерским проектам павильоны пользуются популярностью среди горожан. Доставки продуктов с рынков осуществляют сервисы «О! Подворье» и «Свое родное».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что мобильные торговые точки в парках и других местах отдыха региона необходимо привести к единому стандарту. Для их открытия предприниматели смогут получить разрешение в электронном виде по упрощенной системе.

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