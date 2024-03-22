Подмосковье 22 марта 2024, 15:31 Лесная охрана выявила три случая самозахвата земель лесного фонда в Подольске пресс-служба Комитета лесного хозяйства МО

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Сотрудники лесной охраны Подольского филиала «Мособллеса» выявили три случая самозахвата земель. Осматривая границы СНТ «Логос», расположенного вблизи деревни Бяконтово, сотрудники обнаружили, что заборы трех участков стоят на территории лесного массива.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, чтобы определить площадь самовольно занятого участка, сотрудники провели съемку, а после сопоставили лесоустроительные документы и границы садоводческого товарищества.

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Члены СНТ «Логос» получили уведомления о явке для дачи объяснений по выявленному нарушению.

В ведомстве напомнили, что за самовольное занятие лесных участков нарушителям грозит штраф — физические лица заплатят от 20 000 до 50 000 рублей, а юридические от 200 000 до 300 000 рублей.

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