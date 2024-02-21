Подмосковье 21 февраля 2024, 13:22 Лесная охрана в Ступине помогла вытащить застрявший в снегу автомобиль Комитет лесного хозяйства Московской области

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Представители лесной охраны в Ступине во время патрулирования обнаружили автомобиль, съехавший с дороги на заснеженную обочину. Выехать самостоятельно у водителя кроссовера не получилось.

Инцидент произошел вблизи деревни Игнатьево.

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«Как правило зимой и в начале весны самым опасными становятся малопроезжие дороги. Хорошо, если здесь проходит маршрут патрулирования лесной охраны — наши лесничие мимо не проедут и всегда помогут», — подчеркнул председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

В случае возникновения подобных ситуаций жителей Московской области призывают звонить по номеру 112. Также можно попытаться узнать телефон ближайшего лесничества и связаться с его представителями.

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