21 февраля 2024, 13:22
Лесная охрана в Ступине помогла вытащить застрявший в снегу автомобиль
Представители лесной охраны в Ступине во время патрулирования обнаружили автомобиль, съехавший с дороги на заснеженную обочину. Выехать самостоятельно у водителя кроссовера не получилось.
Инцидент произошел вблизи деревни Игнатьево.
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«Как правило зимой и в начале весны самым опасными становятся малопроезжие дороги. Хорошо, если здесь проходит маршрут патрулирования лесной охраны — наши лесничие мимо не проедут и всегда помогут», — подчеркнул председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.
В случае возникновения подобных ситуаций жителей Московской области призывают звонить по номеру 112. Также можно попытаться узнать телефон ближайшего лесничества и связаться с его представителями.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Ступино
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