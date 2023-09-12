Подмосковье 12 сентября 2023, 14:16 Лесная охрана провела свыше 900 рейдов с начала сентября Комитет лесного хозяйства МО

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Лесная охрана провела свыше 900 рейдов по выявлению нарушений правил пожарной безопасности с начала сентября. В результате было составлено восемь протоколов на физических и юридических лиц.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, нарушения выявили в Звенигороде, Ногинске, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, Подольске, Егорьевске, Можайске и Луховицах.

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«За первую декаду сентября сотрудниками лесной охраны проведено 987 патрулирований земель лесного фонда и выявлено девять нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Из них по восьми фактам составлены протоколы на физических и юридических лиц», — сказал он.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей для физических лиц, до 90 тысяч — для должностных и до одного миллиона — для юридических.

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