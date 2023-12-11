Подмосковье 11 декабря 2023, 15:22 Лесная охрана провела 844 патрулирования в Подмосковье за неделю Комитет лесного хозяйства МО

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Подмосковные леса еженедельно обследуют в соответствии с картой-схемой маршрутов патрулирования. За неделю лесная охрана провела 844 осмотров, выявив 22 дефекта.

«Вместе с лесной охраной в рейды выходили сотрудники правоохранительных органов, территориальных подразделений МЧС, органов местного самоуправления, а также общественные инспекторы, представители казачьих обществ и волонтеры», — сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

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За неделю больше всего патрулирований провели в Дмитровском, Наро-Фоминском и Истринском лесничествах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе очистили свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер».

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