Подмосковье 22 августа 2023, 15:43 Лесная охрана Подмосковья выявила 41 факт самовольного занятия участков в августе Комитет лесного хозяйства МО

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С начала августа во время патрулирований лесная охрана выявила 41 факт самовольного занятия лесных участков в Московской области. Об этом сообщили в комитете лесного хозяйства региона.

«Было составлено 63 протокола об административных правонарушениях, в том числе по ранее выявленным. Больше всего незаконно занятых лесных участков было выявлено в Волоколамском (16), Подольском (8), Бородинском и Наро-Фоминском (по 4 в каждом) лесничествах», — заявил курирующий Комлесхоз зампред правительства Георгий Филимонов.

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С начала года инспекторы обнаружили 768 таких нарушений. Специалисты составили 556 протоколов.

Самовольное занятие лесного участка карается штрафом до 50 тысяч рублей для физлиц, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юрлиц — до 300 тысяч.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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