Подмосковье 15 мая 2023, 17:23 Лесная охрана Подмосковья возбудила 172 административных дела по свалкам за месяц Комитет лесного хозяйства МО

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С 10 апреля сотрудники лесной охраны Московской области возбудили 172 административных дела из-за незаконных свалок в зеленых зонах региона. Мероприятия провели в рамках ежегодного «Антимусорного рейда», сообщили в Комитете лесного хозяйства Подмосковья.

«Почти 350 сотрудников лесной охраны, 44 представителя администраций городских округов и 10 общественных лесных инспекторов в течение месяца выходили в рейды, чтобы выявлять несанкционированные навалы мусора на землях лесного фонда», — сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Лесная охрана составила 22 протокола об административных правонарушениях. Еще по 150 фактам продолжаются расследования и выявление виновников. Больше всего нарушений выявили в лесничествах в Истре — 39 свалок, Клину — 35, Бородинском — 18 и Звенигороде — 17.

В этом году «Антимусорный рейд» проводится с 10 апреля до 1 декабря.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023-2024 годах.

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