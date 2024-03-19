19 марта 2024, 18:42
Лесная охрана Подмосковья проверила инвентарь в преддверии пожароопасного периода
Представители лесной охраны Московской области проверили инвентарь у лиц, использующих леса и оценили их готовность к тушению пожаров. Проверки прошли в преддверии пожароопасного периода.
Вблизи поселка Дорохово сотрудники лесной охраны проверили соблюдение арендатором лесного участка требований лесного законодательства. Вся техника лесопользователя находится в исправном состоянии, а пункт сосредоточения пожарного инвентаря полностью укомплектован.
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