Подмосковье 19 марта 2024, 18:42 Лесная охрана Подмосковья проверила инвентарь в преддверии пожароопасного периода Комитет лесного хозяйства МО

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Представители лесной охраны Московской области проверили инвентарь у лиц, использующих леса и оценили их готовность к тушению пожаров. Проверки прошли в преддверии пожароопасного периода.

Вблизи поселка Дорохово сотрудники лесной охраны проверили соблюдение арендатором лесного участка требований лесного законодательства. Вся техника лесопользователя находится в исправном состоянии, а пункт сосредоточения пожарного инвентаря полностью укомплектован.

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