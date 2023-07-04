Подмосковье 04 июля 2023, 16:55 Лесная охрана Подмосковья провела свыше 2 тысяч рейдов с весны Комитет лесного хозяйства МО

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За последние три месяца службы лесной охраны провели порядка 2600 патрулирований в природных зонах Подмосковья во время ограничений в пребывании. По итогам проверок сотрудники обнаружили 63 нарушения правил безопасности.

«Возбуждено 63 дела об административных правонарушениях, в том числе 54 дела в отношении нарушителей режима ограничений, которые въехали в лес на автомобилях», — отметил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Также он добавил, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составили 31 протокол, в 11 случаях граждан привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 345 тысяч рублей.

Кроме того, в Комлесхозе жителей и гостей Подмосковья призвали перед походом в лес заранее изучать информацию об ограничениях. За нарушения правил безопасности в природных зонах предусмотрены штрафные санкции в размере от 40 тысяч рублей. В случае обнаружения факта неосторожного обращения с огнем необходимо сообщить на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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