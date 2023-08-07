Подмосковье 07 августа 2023, 12:58 Лесная охрана Подмосковья провела 938 патрулирований за неделю Комитет лесного хозяйства Московской области

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Сотрудники лесной охраны провели 938 патрулирований земель лесного фонда на прошлой неделе. Об этом сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

«За прошлую неделю система оперативного управления силами и средствами тушения лесных пожаров ежедневно фиксировала подтвержденные пожароопасные объекты. Их было 66», — рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов.

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По его словам, сейчас в лесах сухо, из-за чего любая искра или непотушенный окурок могут привести к пожару.

В случае возгорания местных жителей попросили сообщать о ЧП по номеру горячей линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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