Подмосковье 26 июля 2023, 13:37 Лесная малина созрела в Подмосковье на неделю раньше срока Комитет лесного хозяйства МО

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Сезон сбора лесной малины досрочно начался в Подмосковье. Об этом рассказали в Комлесхозе региона.

«Кустарник цветет с июня до сентября с небольшими перерывами, а плодоносит — в августе. В этом году малина начала созревать на неделю раньше обычных сроков. Этому послужили благоприятные погодные условия — умеренная влажность и теплые ночи», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Дикую малину можно найти на опушках леса или полянах. Растение очень любит земли рядом с лесными реками.

Собираясь в лес за малиной, нужно обязательно взять с собой заряженный телефон и предупредить родных о том, куда направляетесь. По дороге нужно обращать внимание на ориентиры и запоминать их. Это поможет не заблудиться в лесу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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