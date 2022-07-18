Леса Подмосковья спасли от пожаров 4 раза за неделю

Лесные пожарные ликвидировали четыре возгорания в лесах Подмосковья за неделю, все они произошли в Шатуре. Жителей Подмосковья призывают соблюдать меры безопасности.

Пожары раскинулись на 1,28 гектара, все они произошли в Шатурском лесничестве, где находятся самые ягодные места области, рассказал зампред правительства Георгий Филимонов.

«Для ликвидации возгораний были привлечены 33 человека личного состава и 17 единиц техники. Своевременное принятие мер позволило потушить огонь на минимальных площадях», — добавил он.

Председатель комитета лесного хозяйства региона Олег Баженов напомнил, что из-за погоды в Подмосковье ожидают I–II класс пожарной опасности в лесах и напомнил жителям соблюдать меры безопасности.

«С 1 июля повышены штрафы за их нарушение — физическим лицам придется заплатить до 30 тысяч рублей, до 400 тысяч рублей — юридическим лицам», — сказал Баженов.

При обнаружении возгорания жителей Подмосковья просят звонить на горячую линию лесной охраны по тел. 8 (800-10) 0-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил о том, как обеспечат комфорт и безопасность отдыхающих в Подмосковье этим летом.