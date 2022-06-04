Леса Подмосковья обработали от непарного шелкопряда

На территории Егорьевского, Луховицкого и Шатурского лесничеств с 4 по 10 июня лесные массивы, пораженные непарным шелкопрядом, будут закрыты для посещения в связи с запланированной обработкой. Об этом сообщил комитет лесного хозяйства Московской области.

Непарный шелкопряд — это гусеница, которая объедает листву и оголяет лиственные породы деревьев в лесах и в садах. В садах она предпочитает яблони и сливы. В дикой природе гусеница выбирает дуб, березу, липу. Может поедать хвою елей и сосны. В общей сложности вредитель поедает около 300 видов растений, в том числе многолетние травы и кустарники.

Из-за непарного шелкопряда деревья могут болеть в течение нескольких лет. Они ослабевают и частично отмирают. После этого деревья могут быть заражены другими стволовыми вредителями, могут болеть и особенно сильно подвержены этому дуб, сосна и ель.

После того, как полностью объедят листья деревьев, гусеницы непарного шелкопряда спускаются на землю и начинают поедать траву, зерновые культуры, тем самым нанося огромный ущерб полям, пастбищам и приусадебным хозяйствам.

В Подмосковье выявили очаг массового размножения непарного шелкопряда на территории Егорьевского, Луховицкого и Шатурского лесничеств. Массовое размножение гусениц спровоцировано благоприятными для вредителя погодными условиями засух 2019–2020 годов. Популяция вредителя выявлена в порослевых березовых насаждениях возрастом 10-30 лет на местах бывших торфоразработок. Очаг представлен двумя районами, граничащими с Рязанской и Владимирской областью: северный — на территории Шатурского лесничества и южный — на территории Луховицкого, Егорьевского и Шатурского лесничеств. Оба района образовались вокруг земель Госземзапаса — бывших торфопредприятий, где находятся эпицентры заражений.

Обработка авиационным способом и применение химических инсектицидов в этих районах запрещены.

Для ликвидации очагов вредных организмов будет проводиться наземная обработка биологическим инсектицидом наземными машинами в аэрозольном режиме по технологии «сухого тумана». Вся применяемая техника отличается высокой эффективностью, позволяющей проводить мероприятия по уничтожению вредителей в предельно сжатые сроки.

В населенных пунктах и СНТ обработка проводиться не будет. Кроме того, в периоды проведения обработок должно соблюдаться ограничение лета пчел в течении четырех-шести суток.

Биологический препарат действует избирательно в отношении широкого спектра вредных чешуекрылых, не обладает фитотоксичностью, не накапливается в растениях и плодах, в рекомендуемых нормах не токсичен для человека, теплокровных животных, птиц, рыб, гидробионтов, пчел и других полезных насекомых. Белковый токсин, содержащийся в препарате, действует на непарника в течение 12-24 часов, развивается общая бактериальная септицемия организма насекомого. Гусеницы прекращают питаться, перестают двигаться, меняют окраску, сморщиваются, чернеют и массово погибают в течение трех-семи суток.