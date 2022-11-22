Подмосковье 22 ноября 2022, 14:23 Лес в Орехово-Зуеве расчистили от поваленных деревьев

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Сотрудники участковых лесничеств Орехово-Зуева поучаствовали в санитарно-оздоровительных мероприятиях на территории Городищенского лесничества у Горьковского шоссе. Они очистили от неликвидной древесины площадь 3,2 гектара.

В ходе субботника также убрали бревна и ветки, рассказали в Комлесхозе. Их распилили и сложили в поленницы.

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Старший участковый лесничий Олег Борисов рассказал, что на участке также убрали мусор и незаконную рекламу.

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«Сотрудники всех участковых лесничеств Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО „Мособллес“ приняли участие в санитарно-оздоровительном мероприятии», — сказал он.

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