Лес в Истре расчистили от сломанных деревьев и кустарников | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 12:49 Лес в Истре расчистили от сломанных деревьев и кустарников

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В границах городского округа Истра сейчас ведутся работы по уборке неликвидной древесины. Их уже успели провести сразу на 22 участках, их общая площадь составляет порядка 140 гектаров. Есть еще и семь участков, их площадь — 72 гектара. Все они находятся в границах городского округа Красногорск.

Санитарно-оздоровительные мероприятия назначались по результатам лесопатологических обследований. Во время уборки древесины некоторые части стволов деревьев и кустарников, которые упали от дуновения сильного ветра и не только его, распиливались и складировались в аккуратные поленницы. Потом там они будут перегнивать.

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Сотрудники Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» держат на контроле ход проведения уборки неликвидной древесины.

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«Работы закончены и в Деньковском участковом лесничестве — в лесном массиве вблизи деревни Головино городского округа Истра и спортивного лыжного центра „Истина“. Порядок навели на площади чуть более 30 гектаров, это позволит жителям и гостям лыжного центра с комфортом отдыхать и кататься на лыжах в нашем лесу», — рассказал заместитель директора Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» — лесничего Сергей Лексашов.