Лес рядом с СНТ «Поле чудес» в Воскресенске расчистят от поврежденных деревьев | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 10:11 Лес рядом с СНТ «Поле чудес» в Воскресенске расчистят от поврежденных деревьев

Читать 360tv в

Территорию у СНТ «Поле чудес» и деревни Чаплыгино в Воскресенске преобразят. Там уберут погибшие и поврежденные деревья на площадь 7,1 гектара.

Как объяснил директор Виноградовского филиала «Мособллес» Алексей Волошин, оздоровительные мероприятия проведут сотрудники «Центрлесхоз» по госзаданию.

Реклама

«На участках проводится распил и укладка древесины в поленницы, которые останутся на месте проведения работ для перегнивания», — сказал он.

Реклама

Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила почти 90%.