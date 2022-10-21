Лес рядом с СНТ «Поле чудес» в Воскресенске расчистят от поврежденных деревьев | 360°

21 октября 2022, 10:11
Лес рядом с СНТ «Поле чудес» в Воскресенске расчистят от поврежденных деревьев
Территорию у СНТ «Поле чудес» и деревни Чаплыгино в Воскресенске преобразят. Там уберут погибшие и поврежденные деревья на площадь 7,1 гектара.
Как объяснил директор Виноградовского филиала «Мособллес» Алексей Волошин, оздоровительные мероприятия проведут сотрудники «Центрлесхоз» по госзаданию.
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«На участках проводится распил и укладка древесины в поленницы, которые останутся на месте проведения работ для перегнивания», — сказал он.
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Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила почти 90%.
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