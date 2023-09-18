Подмосковье 18 сентября 2023, 14:37 Лес рядом с деревней Северово в Подольске очистили от сухостоя и бурелома Комитет лесного хозяйства МО

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Уборку неликвидной древесины провели в лесу у деревни Северово в Подмосковье. Сотрудники Подольского филиала «Мособллес» проверили качество работ.

«Работы соответствуют техническому заданию. В Подольском участковом лесничестве от неликвидной древесины в этом году очистили уже 106,1 гектара», — рассказал старший участковый лесничий Подольского филиала «Мособллес» Алексей Белоусов.

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Такие мероприятия проводят на особо охраняемых участках, в рекреационных зонах и лесопарках. Стволы упавших деревьев укладывают в поленницы для дальнейшего перегнивания. Это делают в местах ветровала, бурелома, снеголома.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Глава региона подчеркнул, что лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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