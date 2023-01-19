Подмосковье 19 января 2023, 18:33 Лес на площади в тысячу гектаров снова высадят в Подмосковье в 2023 году

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Комитет лесного хозяйства Подмосковья утвердил план по воспроизводству лесов в 2023 году. Высадку саженцев проведут на общей площади в тысячу гектаров.

«Работы проводят для восстановления вырубленных, погибших и поврежденных лесов. В результате появляются насаждения с определенными породным составом, высотой и полнотой», — рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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В 2023 году восстановление лесов будет проводиться в том числе на акциях «Лес Победы» и «Наш лес. Посади свое дерево». Компенсационные посадки на месте вырубленных делянок проведут на 400 гектарах.

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Председатель регионального Комитета лесного хозяйства Олег Баженов уточнил, что при посадках будут использоваться сеянцы с открытой и закрытой корневой системой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал беречь экологию и создавать больше лесопарков на территории региона. Эта работа уже началась.

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