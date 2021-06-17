«От слов перейти к делу». Леонид Рошаль рассказал о важности вакцинации

Известный врач, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль рассказал, что поддерживает тех, кто выступает за обязательную вакцинацию. Этот шаг, по его словам, важен по многим причинам, в том числе из-за роста числа заболевших и умерших.

Леонид Рошаль сравнил то, как сейчас к вакцинации относятся россияне и зарубежные жители. Он отметил, что в России на это смотрят совсем иначе.

«Не понимаю тех, кто отказывается от вакцинации. Посмотрите, во многих странах — тех же Америке, Израиле, Великобритании — там до 50–60% людей понимают, что вакцинация нужна. И с успехом сделали ее. У нас около 10%. Почему у нас так? Вот это очень обидно», — поделился он.

Он добавил, что сегодня возникли дискуссии вокруг вопроса о том, нужна ли обязательная вакцинация.

Необходимо от слов переходить к делу. И я поддерживаю тех, кто или секторально, или целиком предлагает сделать вакцинацию обязательной Леонид Рошаль.

Он поделился своей историей и выразил готовность привиться вновь, если это потребуется.

«Миллионы людей уже привились — смертельных случаев нет, осложнения минимальные. У меня, например, была два-три дня температура, которая ушла сама, без всяких жаропонижающих. Ну, поболела немного рука. Но сегодня у меня есть антитела, и я на какой-то период защищен. Если будут падать антитела — привьюсь еще раз», — сказал он.

Для нас очень важно, чтобы народ поверил в вакцинацию. Много всяких сплетен вокруг и фейков. Но за здоровье народа надо отвечать, за фейки — наказывать. Сейчас правительства ужесточают меры против ковида. И правильно делают. Уже скоро некуда будет класть больных с ковидом Леонид Рошаль.

Кроме того, Рошаль рассказал о важности масочного режима.

«Я не согласен с теми, кто говорит, что маски не нужны. Это абсолютно неправильно. Считаю, что маска спасла мне жизнь. Если бы я заболел, допустим, год тому назад, я бы может, не давал бы этот комментарий. За это время мы много сделали. Кроме того, маска спасает и от, например, гриппа, которого стало реально меньше, что доказывает статистика и других стран», — подытожил он.

Ранее своими мнениями поделились Сергей Безруков, летчик-космонавт Елена Серова и не только.