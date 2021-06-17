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    17 июня 2021, 10:21

    «От слов перейти к делу». Леонид Рошаль рассказал о важности вакцинации

    Анастасия Аброськина, Марат Сатимов

    Известный врач, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль рассказал, что поддерживает тех, кто выступает за обязательную вакцинацию. Этот шаг, по его словам, важен по многим причинам, в том числе из-за роста числа заболевших и умерших.

    «От слов перейти к делу». Леонид Рошаль рассказал о важности вакцинации

    Леонид Рошаль сравнил то, как сейчас к вакцинации относятся россияне и зарубежные жители. Он отметил, что в России на это смотрят совсем иначе.

    «Не понимаю тех, кто отказывается от вакцинации. Посмотрите, во многих странах — тех же Америке, Израиле, Великобритании — там до 50–60% людей понимают, что вакцинация нужна. И с успехом сделали ее. У нас около 10%. Почему у нас так? Вот это очень обидно», — поделился он.

    Он добавил, что сегодня возникли дискуссии вокруг вопроса о том, нужна ли обязательная вакцинация.

    Необходимо от слов переходить к делу. И я поддерживаю тех, кто или секторально, или целиком предлагает сделать вакцинацию обязательной

    Леонид Рошаль.

    Он поделился своей историей и выразил готовность привиться вновь, если это потребуется.

    «Миллионы людей уже привились — смертельных случаев нет, осложнения минимальные. У меня, например, была два-три дня температура, которая ушла сама, без всяких жаропонижающих. Ну, поболела немного рука. Но сегодня у меня есть антитела, и я на какой-то период защищен. Если будут падать антитела — привьюсь еще раз», — сказал он.

    Для нас очень важно, чтобы народ поверил в вакцинацию. Много всяких сплетен вокруг и фейков. Но за здоровье народа надо отвечать, за фейки — наказывать. Сейчас правительства ужесточают меры против ковида. И правильно делают. Уже скоро некуда будет класть больных с ковидом

    Леонид Рошаль.

    Кроме того, Рошаль рассказал о важности масочного режима.

    «Я не согласен с теми, кто говорит, что маски не нужны. Это абсолютно неправильно. Считаю, что маска спасла мне жизнь. Если бы я заболел, допустим, год тому назад, я бы может, не давал бы этот комментарий. За это время мы много сделали. Кроме того, маска спасает и от, например, гриппа, которого стало реально меньше, что доказывает статистика и других стран», — подытожил он.

    Ранее своими мнениями поделились Сергей Безруков, летчик-космонавт Елена Серова и не только.