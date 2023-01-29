Подмосковье 29 января 2023, 17:35 «Ленком Марка Захарова» показал спектакль раненым военнослужащим в Красногорске

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Актеры театра «Ленком Марка Захарова» Олеся Железняк и Ирина Серова выступили перед ранеными военнослужащими Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского. Артисты показали спектакль по пьесе Людмилы Разумовской «Под одной крышей».

Текст написан в середине 60-х годов. Постановка рассказывает о трех поколениях женщин, чьи семьи затронула война.

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«Сейчас этот спектакль оказался очень актуальным. Он о том, как важно понимать друг друга, прощать, любить», — сообщила заслуженная артистка России Олеся Железняк.

Среди зрителей оказался военный священник Сергий Качев, который лечится в центре после тяжелого ранения. Мужчина участвовал в сражении на «Азовстали», вытащил с поля боя 13 раненых десантников. За это его наградили орденом Мужества.

«Культурные мероприятия очень помогают отвлечься от повседневных будней, особенно тем, кто только пришел с передовой и находится в состоянии стресса», — сообщил Сергий Качев.

Организатором показа стал руководитель театра, заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшаве и начальник центра, генерал-майор медицинской службы Александр Есипов.

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