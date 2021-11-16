Третий офис МФЦ открыли в Ленинском округе

В торговом центре «Аструм» в Ленинском городском округе появился новый офис многофункционального центра. В нем можно оформить личные документы за 15 минут.

Офис стал третьим в городском округе. До этого работали только два — в Видном и Бутово-парке. Он будет обслуживать около 40 тысяч человек из Суханово, Лопатино, Боброво и других ближайших населенных пунктов. Для многих офис вообще находится в шаговой доступности.

Для посетителей установили комфортные кресла, инфоматы и оборудовали фотозону. В последней делают снимки для документов. Для малышей открыли игровую зону.

«Наш офис будет предоставлять порядка 400 услуг. Он абсолютно равнозначный по главному офису. То есть все те же самые услуги. Основное — это Пенсионный фонд, услуги соцзащиты, услуги Росреестра, сделки с недвижимостью, услуги МВД, паспортного стола», — пояснила руководитель офиса МФЦ в Лопатино Надежда Дьячкова.

Первым клиентом нового центра госуслуг стал глава Ленинского округа Алексей Спасский: решил выяснить, какой у него трудовой стаж, и остался доволен обслуживанием.

«Я думаю, что это всем будет удобно, с одной стороны. С другой стороны, для нас это жизненная необходимость. Количество населения растет», — заметил он.

Спасский добавил, что работу местные власти продолжат и в 2022 году: денежные средства для открытия полноценного большого офиса уже запланированы. В новом работают 10 окон и три дополнительных для доступа к «Госуслугам».

Открыт новый офис ежедневно, с 08:00 до 20:00. В нем трудятся порядка 40 человек.