Развлечения, представления и елки. Ленинский округ подготовился к встрече Нового года

Ленинский городской округ, несмотря на отсутствие снега, превратил общественные пространства в зимнюю сказку — с помощью сверкающей иллюминации и нарядных елок. А для активного отдыха с приходом отрицательной температуры на территории муниципалитета планируют залить 29 катков, 20 хоккейных коробок и обустроить шесть лыжных трасс. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

До Нового года остается меньше недели и всем уже хочется окунуться в зимнюю сказку. У вас еще нет новогоднего настроения? Срочно выходите на улицу, лучше всего вечером — тогда праздничное оформление предстанет во всей красе! Украшением Ленинского округа занимается муниципальное предприятие «Дорсервис».

Руководитель «Дорсервиса» Дмитрий Полежаев рассказал, что думать над тем, каким предстанет городской округ перед самой главной ночью в году, начинают еще летом.

«Сначала разрабатываем концепцию новогоднего оформления, затем утверждаем ее в администрации округа. Городские и сельские поселения участвуют в согласовании проекта. Учитываются и мнения жителей, ведь вся новогодняя сказка создается именно для людей. Из года в год она может меняться, исходя из требований к оформлению областного правительства. Также коррективы вносятся после появления в городском округе новых общественных пространств», — пояснил Дмитрий Полежаев.

В этом году в Видном благоустроили территорию около кинотеатра «Искра». И к Новому году именно там установили главную елку муниципалитета и украсили ее светящимся шатром из гирлянд. В этом же году начали оформлять въездные группы — разместили декоративную композицию из семьи медвежат на въезде в Видное.

Общественные пространства Ленинского округа украшены гирляндами, снеговиками, светодиодными арками, декоративными композициями, баннерами и многим другим. Всего в этом году нарядили более ста искусственных и живых зеленых красавиц.

По-новогоднему оформляются не только парки, скверы, площади, но и дворовые территории. «В этом году проведем 480 детских елок в муниципальных школах и детских садах. Мы приготовили хорошие подарки для детей на елку главы, и постарались создать атмосферу веселого маскарада по всему городу» — сделал акцент глава Ленинского городского округа Валерий Венцаль.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

Увлекательные игровые и развлекательные программы пройдут в городских парках, усадьбе Тимохово-Салазкино, национальном конном парке «Русь». Жителей и гостей округа с наступлением морозной погоды также ждут развлечения, представления, катания на коньках и лыжах. В округе планируют залить не менее 29 катков и 20 хоккейных коробок, обустроить шесть лыжных трасс, а также горки для катания на санках и тюбингах.

Перед новогодними праздниками в центре Видного на Советском проезде открылась ярмарка. Посетители могут приобрести сувениры ручной работы, новогодние игрушки, попробовать и купить вкусные угощения к новогоднему столу.

Поклонников натуральных продуктов питания порадует экоферма Деда Мороза. Посетив ее, горожане смогут прикоснуться к сельской жизни. Это уникальная возможность не только приобрести экологически чистые продукты питания, но и посетить мини-зоопарк. Самых активных и веселых гостей ожидают новогодние подарки. Гости ярмарки также смогут посетить мастер-классы, увидеть и покормить животных, живущих на ферме Деда Мороза.

С полным списком зимних активностей Ленинского городского округа можно ознакомиться на интерактивной карте.