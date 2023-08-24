Подмосковье 24 августа 2023, 11:55 Ленинский городской округ: какие изменения произошли за 5 лет

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Ленинский городской округ продолжает развиваться. Об улучшениях в округе — в материале.

Новые медучреждения

За последние 5 лет в Ленинском городском округе построили 3 поликлиники. Поликлиника «Южная» была долгожданной — ранее до ближайшей помощи жителям приходилось добираться 7 км. Скоро откроют двери новые поликлиники в деревне Сапроново, ЖК «Пригород Лесное» и ЖК «Южная Битца».

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Строительство школ и детских садов

В Ленинском гор. округе построили 16 детских садов, 5 школ. В ближайшие два года возведут еще 13 образовательных учреждений, в том числе и школу в ЖК «Первый квартал».

Благоустройство

Успенскому храму в г. Видное передан земельный участок для строительства храма и просветительского центра. Привели в порядок усадьбу Тимохово-Салазкино, парк «Апаринки», набережную Тихомировского пруда. На повестке дня — благоустройство Видновского парка и набережной Тарыческого пруда.

Дорожное движение

За последние 5 лет запустили выезды из двух новых микрорайонов Видного на трассу М4. Открыли съезд с Володарского шоссе на трассу А105. Начали строительство автодороги «ЮЛА».