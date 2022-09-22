Школьники из Одинцова на лекции узнали о безопасности на путях | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 19:03 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Школьники из Одинцова на лекции узнали о безопасности на путях

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Сотрудники подмосковной и столичной железной дороги задействуют новые форматы работы для обеспечения безопасности пассажиров. Особенное внимание уделяется профилактике травмирования детей на железнодорожном транспорте. Каждый месяц в специализированных учебных центрах МЖД проходят специальные мероприятия для школьников, которым сейчас 13 и 14 лет.

Для таких занятий обычно выбирается интерактивная форма. Детям объясняют, как правильно вести себя на объектах магистрали. Им показывают макеты работы светофоров, то, каким образом электропоезда получают снабжение электричеством, как устроены тормозные средства локомотивов. Ребята могут в том числе убедиться, что моментально остановить поезд просто невозможно. Для этого им предлагают в том числе и проехать на специальном тренажере в качестве настоящего машиниста.

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Например, такое мероприятие по безопасности провели также для учащихся школы № 17 Одинцова в Пресненском подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций МЖД.

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Кроме того, сотрудники каждый год проводят соответствующие профилактические мероприятия. Например, только с начала этого года было проведено 2786 рейдов вместе с сотрудниками транспортной полиции. В учебных заведениях провели больше тысячи лекций и еще больше бесед о том, как правильно находиться на объектах железнодорожного транспорта.

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