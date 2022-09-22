Школьники из Одинцова на лекции узнали о безопасности на путях | 360°

Все новости

Важное

23 сентября 2022, 20:42

Угрозы Запада не изменят решимость России реализовать цели спецоперации — Захарова

Деньги

23 сентября 2022, 20:21

Новый «Мир» на горизонте. Турция создаст платежную систему вне санкций Запада

Реклама

Здоровье

23 сентября 2022, 20:11

Распространения оспы обезьян в России удалось избежать

Мир

23 сентября 2022, 20:10

РФ обвинила США в дестабилизирующей программе модернизации ядерного потенциала

Интересное

23 сентября 2022, 20:04

Детский сад и школу возведут в районе Аэропорт Москвы

Деньги

23 сентября 2022, 20:02

В России появится универсальное пособие. Как оно будет работать

Здоровье

23 сентября 2022, 20:01

Быстрая ходьба предотвратит развитие рака и деменции

Криминал

23 сентября 2022, 19:57

Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

Происшествия

23 сентября 2022, 19:57

Кирпичный склад загорелся в Петербурге

Подмосковье

22 сентября 2022, 19:03

Школьники из Одинцова на лекции узнали о безопасности на путях

Читать 360tv в

Сотрудники подмосковной и столичной железной дороги задействуют новые форматы работы для обеспечения безопасности пассажиров. Особенное внимание уделяется профилактике травмирования детей на железнодорожном транспорте. Каждый месяц в специализированных учебных центрах МЖД проходят специальные мероприятия для школьников, которым сейчас 13 и 14 лет.

Для таких занятий обычно выбирается интерактивная форма. Детям объясняют, как правильно вести себя на объектах магистрали. Им показывают макеты работы светофоров, то, каким образом электропоезда получают снабжение электричеством, как устроены тормозные средства локомотивов. Ребята могут в том числе убедиться, что моментально остановить поезд просто невозможно. Для этого им предлагают в том числе и проехать на специальном тренажере в качестве настоящего машиниста.

Реклама

Например, такое мероприятие по безопасности провели также для учащихся школы № 17 Одинцова в Пресненском подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций МЖД.

Реклама

Кроме того, сотрудники каждый год проводят соответствующие профилактические мероприятия. Например, только с начала этого года было проведено 2786 рейдов вместе с сотрудниками транспортной полиции. В учебных заведениях провели больше тысячи лекций и еще больше бесед о том, как правильно находиться на объектах железнодорожного транспорта.

Школьники

0

0

0

0

0

1

Реклама

Реклама