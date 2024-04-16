16 апреля 2024, 17:03
Лекцию о здоровье провели в Школе будущих родителей в Истре
На базе Истринской клинической больницы работает Школа будущих родителей. Там провели очередное занятие-практикум для беременных на тему здоровья вен.
Будущие мамы узнали больше о профилактике и реабилитации варикозной болезни. После на практической части под руководством инструктора по адаптивной физкультуре женщины выполнили комплекс упражнений, который можно будет повторить дома.
Напомним, в Истре в честь Дня беременных прошел праздничный фестиваль. Участие в нем приняли более 100 семейных пар. Для участников подготовили интересные мастер-классы и лекции от акушеров.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии новых медцентров в восьми округах Подмосковья в 2024 году.
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Беременность
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