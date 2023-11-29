Подмосковье 29 ноября 2023, 16:26 Лекцию о культуре Китая провели для пенсионеров в Центре соцобслуживания «Уют» в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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София Витвицкая и Софья Сергеева из движения «Волонтеры Подмосковья» провели встречу с пенсионерами в Центре социального обслуживания «Уют». Девушки рассказали об обычаях и традициях Китая.

Сейчас девушки работают над проектом «Пекин — столица Китая» и делятся своими знаниями с пенсионерами. На занятиях рассказывают о традиционной культуре и медицине, национальной кухне, учатся писать и говорить базовые фразы на китайском языке.

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«Большинство жителей нашей страны мало знакомы с культурой других стран. Знания о традициях Китая расширяют кругозор, способствуют развитию логического мышления и памяти. К тому же, вектор развития нашей страны сейчас направлен на сближение со странами Азии, и наши занятия будет полезны лобненцам для общения с жителями КНР», — отметили авторы проекта.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В этот раз пенсионеры изучили традиции и обычаи Китая, а также приняли участие в мастер-классе «Искусство плетения узлов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира — Университет Цинхуа в Пекине.

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