Подмосковье 24 февраля 2024, 18:46 Лекцию о холодном оружии провели в Одинцовском округе Источник фото: Никита Сморкалов

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Интересную лекцию о холодном оружии русской армии прочитали для зрителей военно-исторической реконструкции «Последний бой лейтенанта Графова» на Поле Победы возле Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества, прошло в Одинцовском городском округе.

Владимир Богданов из Русской кавалерийской школы гусаров рассказал посетителям о разных видах сабель, шашек и палашей, а также провел мастер-класс по рубке лозы и каната. Увидев, как сабля разрубила плотную материю, оставив абсолютно ровный срез, зрители были поражены.

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Все желающие сфотографировались у стенда с холодным оружием и винтовочными штыками.

Ранее в Telegram-канале Андрей Воробьев отметил, что День защитника Отечества приобрел для всех новые смыслы — в последние два года стало ясно, «как много настоящих героев вокруг».

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