Подмосковье 02 апреля 2023, 22:43 Лекцию-концерт к 150-летию Сергея Рахманинова провели в Серпухове Александр Стёпушкин

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Учащиеся и педагоги музыкальных школ Серпухова, Протвина и Пущина подготовили лекцию-концерт к юбилею знаменитого композитора Сергея Рахманинова. Вечер в городском театре Серпухова начался с рассказа о детстве и юности гения русской музыки.

Воспитанники музыкальных школ сопровождали рассказ о жизни артиста его произведениями.

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«Впервые в Серпухове в таком формате прошел концерт», — рассказала заведующая фортепианным отделом музыкальной школы № 3 Татьяна Сафонова.

Она отметила, что часть жизни Рахманинов прожил за границей, но вся музыка исключительно русская.

«А сейчас на Западе отменяют все русское. Русскую культуру невозможно отменить, тем более Рахманинова. Невозможно», — подчеркнула она.

Фото: Александр Степушкин Фото: Александр Степушкин Фото: Александр Степушкин Фото: Александр Степушкин Фото: Александр Степушкин Фото: Александр Степушкин

Инструментальные и вокальные произведения, которые исполняли ученики музыкальных школ, считаются одними из самых сложных. Каждое выступление сопровождалось аплодисментами зрителей.