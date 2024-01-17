Подмосковье 17 января 2024, 21:30 Лекция «Школы здоровья» о физической активности зимой прошла во Фрязине Евгения Корытько

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Лекция «Школы здоровья» прошла в Досуговом центре «Ретро» городского округа Фрязино. Посетителям рассказали, как влияет окружающая среда на здоровье человека в зимний период.

Низкие температуры могут быть особенно опасными для старшего поколения. С возрастом чувствительность к холоду уменьшается, а замедленный метаболизм и истонченная кожа делают пожилых людей уязвимыми к морозам.

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Специалисты подчеркивают, что важно соблюдать осторожность, особенно при наличии хронических заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца или стенокардия. Даже небольшое переохлаждение может вызвать приступ или спазм.

Врач высшей категории, заведующая «Центром здоровья» Щелковской больницы Татьяна Колосова рекомендует одеваться многослойно, защищая руки и ноги от холода.

«Холод — это не причина сидеть дома», — подчеркнула Татьяна Колосова.

Евгения Корытько

Она посоветовала выходить на прогулки и наслаждаться зимней природой и свежим воздухом. Самое главное при этом — соблюдать умеренность и не забывать о мерах предосторожности.

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