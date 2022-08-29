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    29 августа 2022, 21:09

    Лекция «Поделись своим знанием» прошла в Подмосковье

    Анастасия Максимовских, Анастасия Сазонова

    Региональная лекция «Поделись своим знанием» прошла в Академии социального управления. Об этом сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

    Лекция «Поделись своим знанием» прошла в Подмосковье | Изображение 1

    Мероприятие организовали в рамках федерального просветительского марафона российского общества «Знание».

    «В числе участников — молодые педагоги и студенты. Гости получили возможность пообщаться с учеными, экспертами, достигшими успехов в профессиональной деятельности. Это полезная и важная инициатива», — отметила Ирина Каклюгина.

    На лекции выступили ведущие спикеры Академии соцуправления. Среди тем для обсуждения — «Молодежь и информпространство», «Как интернет помогает делать добрые дела» и другие.