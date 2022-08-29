29 августа 2022, 21:09
Лекция «Поделись своим знанием» прошла в Подмосковье
Региональная лекция «Поделись своим знанием» прошла в Академии социального управления. Об этом сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
Мероприятие организовали в рамках федерального просветительского марафона российского общества «Знание».
«В числе участников — молодые педагоги и студенты. Гости получили возможность пообщаться с учеными, экспертами, достигшими успехов в профессиональной деятельности. Это полезная и важная инициатива», — отметила Ирина Каклюгина.
На лекции выступили ведущие спикеры Академии соцуправления. Среди тем для обсуждения — «Молодежь и информпространство», «Как интернет помогает делать добрые дела» и другие.