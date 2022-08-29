Лекция «Поделись своим знанием» прошла в Подмосковье

Региональная лекция «Поделись своим знанием» прошла в Академии социального управления. Об этом сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Мероприятие организовали в рамках федерального просветительского марафона российского общества «Знание».

«В числе участников — молодые педагоги и студенты. Гости получили возможность пообщаться с учеными, экспертами, достигшими успехов в профессиональной деятельности. Это полезная и важная инициатива», — отметила Ирина Каклюгина.

На лекции выступили ведущие спикеры Академии соцуправления. Среди тем для обсуждения — «Молодежь и информпространство», «Как интернет помогает делать добрые дела» и другие.