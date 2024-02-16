16 февраля 2024, 17:54
Лекция по грудному вскармливанию прошла в подмосковном центре охраны материнства и детства
Лекция по грудному вскармливанию прошла в родильном доме подмосковного центра охраны материнства и детства. Ее посетили беременные, которые находятся на госпитализации в стационаре.
Как рассказали в Минздраве Подмосковья, лекцию провела неонатолог Наталья Власьева.
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«Успех грудного вскармливания зависит в первую очередь от настроя мамы, если вы готовитесь к грудному вскармливанию, настраиваете себя на этот процесс. Грудное молоко является идеальным питанием для ребенка, в нем все сбалансировано, при том что молоко выделяется индивидуально у каждой женщины для ее малыша», — сказала она.
По словам специалиста, грудное вскармливание укрепляет эмоциональный контакт между мамой и ребенком и дает новорожденному чувство защищенности.
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