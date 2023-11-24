Подмосковье 24 ноября 2023, 12:22 Лекция об инженерных науках прошла для школьников в Котельниках Телеканал «360»

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Лекция «От крыла бабочки до крыла самолета» прошла в Котельниках в рамках проекта «В гостях у ученого». Школьников округа посвятили в тонкости инженерных наук. Ребятам рассказали о композитных материалах, их свойствах и областях применения.

Школьникам рассказали, какие изделия можно создать из композиционных материалов, в чем сложность работы и какие особенности нужно учитывать.

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«Композиционные материалы — современный тренд в конструировании, в авиастроении. Эти материалы <…> состоят из двух и более компонентов, которые не смешиваются в однородную структуру, а имеют различные свойства в различных направлениях. И за счет применения специальных высокопрочных волокон, спецматериалов, которые в состав входят, позволяют создавать уникальные изделия», — рассказал кандидат технических наук Алексей Шишкин.

Ученикам, которые активнее всех задавали вопросы, после окончания лекции вручили поощрительные подарки. Они призваны повысить интерес к науке и технологиям среди школьников и помочь с выбором профессии.

Проект «В гостях у ученого» представляет собой серию мероприятий в Московской области. Это лекции, экскурсии, мастер-классы, дни открытых дверей.

«Я рада, что все нашли возможность поприсутствовать на данном мероприятии. <…> Некоторые из вас однозначно будут конструкторами известными, и мы будем гордиться, что вы выросли, учились и жили в нашем городе», — сказала заместитель главы администрации городского округа Котельники Ирина Копыльченко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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