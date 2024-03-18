18 марта 2024, 16:08
Лекция о революционере Кропоткине пройдет в музее-заповеднике «Дмитровский кремль»
Жителей и гостей Московской области приглашают на лекцию, посвященную 150-летию ареста русского революционера Петра Кропоткина. Посетителям расскажут о жизни и деталях ареста ученого-географа, историка, философа и создателя идеологии анархо-коммунизма. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Поводом для задержания Кропоткина стало участие историка в работе кружка «чайковцев», народнического тайного общества, которое вело пропаганду революционных идей среди рабочих. После проведения следствия Петра Алексеевича поместили в одиночную камеру Петропавловской крепости. Через два года он бежал и долгое время жил за границей.
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Лекция начнется в 13:00. Вход свободный.
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