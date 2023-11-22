22 ноября 2023, 17:41
Лекция о барокко и рококо пройдет в музее в Звенигороде 26 ноября
Лекция «Барокко и рококо: драматизм и нежность» пройдет в Звенигородском музее-заповеднике 26 ноября. Ее проведет искусствовед и экскурсовод Инесса Крюкова.
Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, Инесса Крюкова расскажет гостям о возникновении барокко и рококо, их сходствах и различиях. На лекции рассмотрят работы Караваджо, Рубенса и других знаменитых художников, полотна которых хранятся в российских музеях.
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