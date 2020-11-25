«Как преодолеть барьер между жизнью и материей». Эксклюзивная онлайн-лекция японского профессора прошла в МГОУ

В МГОУ прошла онлайн-лекция всемирно известного японского профессора Есикава Кенити «Как преодолеть барьер между жизнью и материей». Это мероприятие — часть масштабного международного проекта университета по развитию научно-образовательных коллабораций с ведущими мировыми учеными и вузами.

В рамках глобального проекта МГОУ уже состоялись онлайн-лекции авторитетных ученых: профессора университета Джорджа Вашингтона Игоря Ефимова «Биоинформатика заболеваний сердца» и профессора литературы Байройтского университета (Германия) Михаэля Штеппата «Современная теория литературы в культурном контексте».

По словам проректора по научной работе Дмитрия Куликова, лекция Есикава Кенити — большой шаг на пути развития международных научных связей МГОУ с ключевыми научными платформами, сотрудничество с которыми важно для решения, как образовательных задач вуза, так и развития фундаментальной междисциплинарной сферы.

Японский ученый рассказал о текущих исследованиях по созданию мини-моделей, генерирующих регулярное движение, управляемое химической нестабильностью, а также о нерешённых проблемах моделирования живой материи.

Есикава Кенити — профессор факультета естественных и медицинских наук Doshisha University — одного из старейших и престижных университетов Японии. Ведущий специалист в области биологической физики (Индекс Хирша — 64), Есикава Кенити является почётным профессором Kyoto University. В центре его исследований макромолекулы и мембраны, структурный переход молекул ДНК в связи с их генетической активностью.

В онлайн-мероприятии приняли участие обучающиеся, преподаватели и исследователи МГОУ, учёные из вузов-партнёров и институтов РАН. Лекция вызвала живую дискуссию — коллеги обсудили не только проблемы биологии, но и вопросы философии и теологии.