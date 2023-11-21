Подмосковье 21 ноября 2023, 19:57 Лекции по правовой грамотности прошли в Подмосковье по случаю Всемирного дня ребенка Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

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Просветительские мероприятия, направленные на повышение уровня правовой грамотности детей, подростков и их законных представителей, прошли на территории Московской области 20 ноября. Лекции проводятся ежегодно по случаю Всемирного дня ребенка.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская подчеркнула, что в рамках мероприятий детям рассказали об истории праздника, о важных документах, принятых в этот день — Декларации и Конвенции о правах ребенка, а также об основных правах и обязанностях детей. Отдельное внимание уделили антикоррупционному законодательству.

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«Повышение правовой грамотности наших жителей — одно из важных направлений нашей деятельности», — добавила Ирина Фаевская.

Благодаря проведению подобных мероприятий дети и подростки получают возможность более подробно узнать о своих правах и об организациях, которые занимаются их защитой.

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