Подмосковье 18 сентября 2023, 13:56 Лекции о лекарствах прошли в больнице в Реутове ко Всемирному дню здоровья пациента ЦГКб Реутов

Читать 360tv в

Всемирный день здоровья пациента отметили в больнице Реутова 16 сентября. Врачи напомнили о лекарственной безопасности, а студенты-медики измеряли всем желающим артериальное давление.

Волонтеры из колледжа «Энергия» организовали кардио-посты в стационарах, где измеряли артериальное давление всем желающим. Пациентам напомнили о здоровом образе жизни и его связи с хорошим самочувствием.

Реклама

В городских поликлиниках № 1 и № 2 провели единый день диспансеризации. Свое здоровье проверили около 100 человек.

Всемирный день безопасности пациента учрежден 25 мая 2019 года на Всемирной ассамблее здравоохранения. Его цель — говорить с пациентами о важных вещах, которые помогают сохранить здоровье.

Детскую больницу в Красногорске достроят через полгода, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Она станет лучшей в Подмосковье.