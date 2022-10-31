Лекции для педиатров с участием мировых специалистов начались в Подмосковье | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 15:09 Лекции для педиатров с участием мировых специалистов начались в Подмосковье

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В Доме правительства Подмосковья прошла первая «Международная панорама», в которой принимали участие многие врачи-педиатры в регионе. В ходе подобного мероприятия собираются проводить познавательные и важные лекции, на которых постараются собрать всех лучших специалистов Московской области.

Все это проводится в рамках проекта «Наш участковый врач». Первую лекцию посвятили развитию педиатрии в новом веке. Ее проводила профессор факультета специализированной медицины и диагностики Болонского университета (Италия) Георгий Игоревич Дрынов.

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В ходе лекции поднимались самые актуальные и важные темы современности. Например, о том, как правильно поддерживать иммунитет, чтобы болезни случались как можно реже. Педиатрия в целом такая дисциплина, которая не может развиваться постоянно. Поэтому отдельно важно бывает начинать как можно чаще обмениваться опытом с коллегами.

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«В дальнейшем планируется проводить такие лекции в онлайн-формате раз в два месяца», — рассказала директор Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) Нисо Одинаева.