Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета под Люберцами

Легкомоторный самолет «Цесна» совершил аварийную посадку недалеко от поселка Томилино в Подмосковье. Два человека погибли.

«Мы подтверждаем факт, что самолет совершил жесткую посадку в Московской области. Дальнейшая информация уточняется», — сообщили «360» в МЧС по региону.

По сообщениям РИА «Новости», при аварийной посадке погибли два человека, которые были на борту летательного средства.

«Следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте и криминалисты управления выехали к месту крушения легкомоторного самолета в Московской области», — рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.