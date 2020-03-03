Лекарство от рака ищут в Пущине. Там исследуют микроорганизмы, которые могут бороться с болезнью

В институте биохимии и физиологии микроорганизмов в Пущине идут поиски волшебного средства от онкологии. Ученые доказали противоопухолевые качества древнейшего гриба.

Грибу около 140 тысяч лет, и до недавних пор он хранился в вечной мерзлоте. Гриб сумели восстановить по спорам, а сейчас — с ним проводят всевозможные лабораторные исследования.

Ученые исследуют различные микроорганизмы. Это, как правило, всевозможные грибы. Уже доказали: они действительно влияют на развитие рака, поэтому 70 процентов противоопухолевых агентов сделаны именно на основе природных продуктов.

Еще одно направление работы ученых — разработка специальных наночастиц. В теории они должны проникать в самый очаг онкологии и доставлять необходимые лекарства сразу же в раковую клетку.

Впереди у всего этого — еще долгое, но продуктивное лабораторное будущее. Где-то через три года исследований микроорганизмы и их свойства начнут тестировать на млекопитающих.